Affaire des semences agricoles : Moustapha Cissé Lô condamné à six mois assortis de sursis.

Le Tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire des semences agricoles qui opposait Moustapha Cissé Lô au président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue et son épouse.



En effet, l'ancien président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lô, qui avait accusé le couple Gningue d'avoir reçu une part de semences qui étaient destinées aux agriculteurs, a été condamné par le tribunal de Dakar à une peine d’emprisonnement de six mois assortie de sursis.



En plus, il devra payer au couple Gning des dommages et intérêts à hauteur de 6 millions de F CFA et une amende de 200 000 FCFA. Même verdict retenu contre le journaliste Mamadou Yoro Guissé que le Tribunal considère comme complice...