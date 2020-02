Affaire des faux billets : Les enjeux du procès en appel de Thione Seck.

Le règlement n°5 de l’Uemoa, qui demande la présence d’un avocat dès les premières minutes de l’interpellation, devrait encore nourrir les débats d’audience. Ils devraient être essentiellement juridiques.







Selon les avocats du père de Wally Seck, le non-respect du règlement communautaire est un motif de nullité de la procédure. Parce que, le lead vocal du Raam Daan n’était pas assisté d’un avocat pendant sa garde à vue.







Le juge de la Cour d’appel n’est pas allé dans le même sens que les avocats de la défense. Il a ramé à contre-courant de la plaidoirie des conseils de l’artiste, estimant que « les actes subséquents ne sont pas nuls ».







Le leader de Raam-Daan et son présumé complice sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires à cours légal, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.







Le juge de la Cour d’appel a souhaité la réouverture du dossier, alors que les mis en cause avaient bénéficié de vice de procédure, qui a en effet été déclarée nulle en première instance.







Thione souhaite « un procès pour en finir rapidement »







Et, le chanteur se raidit lorsqu'on prononce devant lui les mots faux billets. L'artiste souhaite « un procès pour en finir rapidement ». C'est en ces mots qu’il avait exprimé son état d'esprit dans une interview publiée sur Dakaractu.







Après procès, l’arrêt de la cour d’appel sera certainement étudié à la loupe. Un pourvoi en cassation, dans une affaire aussi sensible et sur un point de droit aussi pointu, est hautement probable.







Conformément à la loi, Thione Seck est considéré comme innocent jusqu'à son éventuelle condamnation en dernier ressort.