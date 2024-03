Affaire des Diamants : Me Moussa Diop bénéficie d'une liberté provisoire

Me Moussa Diop est libre. En détention préventive depuis le 15 décembre dernier, le candidat à la présidentielle de 2024 vient d'obtenir une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire.

L'ancien patron de Dakar Dem Dikk est poursuivi pour Offense au Chef de l’état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Diffusion de fausses nouvelles, Diffamation, contrefaçon de sceau de l’état, Faux et usages de faux.

Pour rappel, lors d’un point de presse tenu en fin de semaine, le président du mouvement AG Jotna a brandi des documents accusant l’ancien ministre de l’énergie, des mines et de l’industrie, d’avoir délivré une autorisation d’exploration et d’exploitation d’une mine dans le Nord du Sénégal ». Ce dernier, après « ces accusations », avait intenté une action judiciaire en déposant une plainte de même que le procureur de la République qui s’auto-saisit de l’affaire. À rappeler que l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk avait également cité d’autres supposés protagonistes notamment l’homme d’affaires Jean Claude Mimran, Mamadou Diagne Ndiaye du Cnoss, et même le président de la République.