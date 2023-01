Affaire des 94 milliards : Les révélations de Me El Hadj Diouf…

« Un bandit du foncier » ! C’est en ces termes que Me El Hadj Diouf en conférence de presse ce jeudi après-midi a qualifié Ousmane Sonko. Ce dernier, informe Me El Hadj Diouf a tenté, aux impôts et domaines de mettre la main sur un terrain pour y construire le siège de son parti. « Il crie partout qu’il est un sain, quelqu’un de transparent. Les gens n’ont qu’à faire des recherches. Il a la boulimie foncière » révèle l’avocat sans oublier de faire le link avec Mamour Diallo qu’il voulait convaincre pour disposer de ce siège. N’ayant pas obtenu ce qu’il voulait, il scande sous tous les cieux une nébuleuse de 94 milliards. Ce qu’il peine à prouver, dit Me El Hadj Diouf.