Affaire des 49 soldats Ivoiriens : Olivier Salgado, porte-parole de la Minusma, a 72 h pour quitter Bamako.

Un communiqué en date de ce 20 juillet 2022, signé par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, informe qu'après avoir reçu en audience, Mme Daniela Kroslsk, représentante spéciale adjointe de Nations-Unies à Bamako, il lui a été notifié la décision du Gouvernement, invitant M. Olivier Salgado à "quitter le territoire national dans un délai de 72 h".

Olivier Salgado était jusque-là porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrées des Nations-Unies unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA).



Bamako reproche à M. Salgado, "la série de publications tendancieuses et inacceptables sur le réseau social Twitter déclarant, sans aucune preuve, que les autorités Maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport International Modibo Keïta, le dimanche 10 juillet."



Le gouvernement informe également qu'une demande officielle, qui est restée sans suite lui a été, au préalable, adressée par voie hiérarchique depuis le 12 juillet pour fournir la preuve des affirmations, ou au cas contraire d'apporter les rectifications nécessaires. Ainsi, le GTM informe "ne pouvoir passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la Minusma et d'autres partenaires."

Cependant le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux.



Pour rappel, le 10 juillet 2022, peu de temps après l'arrestation des 49 soldats Ivoiriens, M. Salgado sur Twitter avait écrit que les 49 soldats arrêtés sont déployés depuis plusieurs années au Mali dans le cadre d’un appui logistique pour le compte d'un des contingents du NSE. Toujours selon lui, leur relève du 10 juillet aurait été préalablement communiquée aux autorités nationales, par correspondance, n° 3640 en date du 05 juillet, avait pour objet"relève du 7e détachement de NSE au Mali". Voilà qui lui vaut les foudres de Bamako...