Affaire de la tragédie de Sacré-Cœur : introuvable depuis hier, le Dr Paye était-il passé à l’acte depuis la veille ?

Le Dr Falla Paye a tué ses trois enfants avant de se donner la mort. Les corps ont été découverts ce matin vers onze heures dans un cabinet privé à Sacré-Cœur. Dakaractu avait réussi à percer le mystère de cette tragédie. C’est un dépit amoureux qui aurait poussé l’homme de médecine à se donner la mort ainsi qu'à ses trois enfants issus d’un mariage qui avait finalement mal tourné.



En effet, marié depuis 2004, à une collègue du nom de Awa Diagne selon une lettre qu’aurait laissée le Dr Paye, le couple battait de l’aile. Suffisant pour le médecin d’abréger sa vie et celle de ses enfants. Et selon les dernières infos que nous avons reçues, c’est depuis hier que le Dr avait disparu avec eux. Et c'est ce matin que les corps sans vie ont été découverts. Ce qui laisse penser que le drame aurait bien pu avoir lieu depuis hier. Et d’ailleurs nous renseigne-t-on, une des enfants, la plus âgée, brillante et destinée à une brillante carrière qu’elle n’aura finalement pas, devait rejoindre l’école Mariama Bâ de Gorée cette année.



Les enfants ont reçu un liquide mortel qui a eu raison d’eux. Mais selon nos informations toujours, les corps conduits à la morgue par les sapeurs-pompiers accompagnés par la Police de Dieuppeul, avaient aussi des traces de blessures aux poignets. L’enquête de la Police révélera ou non, si ces entailles des veines ont précédé les piqûres mortelles.