Affaire de la confiscation des passeports diplomatiques: Des précisions sur les critères d'octroi et des bénéficiaires

Hier, dimanche 14 avril 2024, la députée Adji Mergane Kanouté a fait une sortie pour dénoncer la confiscation des passeports diplomatiques des anciens ministres. Toutefois, des précisions ont été apportées sur les critères d'octroi et les bénéficiaires de ce sésame. "La mise en oeuvre de la politique étrangère du Sénégal fait intervenir de nos jours diverses personnalités ayants exercé de hautes responsabilités au sein de l'état et qui ne sont pas bénéficiaires du passeport diplomatique, après cessation de leurs fonctions", a indiqué le décret modifiant l'article premier du Décret n 90-934 du 27 août 1990 sur le passeport diplomatique et de service et fixant les modalités de leur établissement.



En effet, outre les ministres et autres autorités ayant exercé des fonctions étatiques, nous avons les ambassadeurs émérites et les ambassadeurs à la retraite. Les députés de l'Assemblée Nationale, les officiers généraux et leurs conjoints sont également pris en compte. " tous les anciens ministres et secrétaires d'Etat ou ministres auprès des ministres de Macky Sall peuvent, s'ils en disposent , user de leur passeport diplomatique, ou en demander", informe la source.