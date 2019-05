Affaire de fraude des U17 : La CAF reconnaît enfin la Guinée coupable et lui retire ses médailles / Le Sénégal devrait jouer le mondial (Document)

Le jury disciplinaire a fini par reconnaître officiellement la fraude des U17 Guinéens suite aux documents fournis par la Fédération japonaise attestant que les deux « cadets » du Syli national ont changé leur date de naissance entre le tournoi "Dream Club" abrité par le Japon en 2017 et la CAN des U17 qui s’est récemment terminé.



Ainsi les Guinéens ont été sommés de retourner dans les plus brefs délais leurs médailles remportées lors de la finale sous peine d'une amende de 20.000 Dollars. En outre, les deux joueurs concernés (Aboubacar Conté et Tidiane Keita) ont été suspendus de toutes activités liées au football pour une durée de deux ans. Par conséquent, le Sénégal devrait être réintégré parmi les quatre équipes du tournoi qui iront disputer le mondial des U17 au Brésil.