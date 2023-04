Affaire « Tope cas » : Supposée être enceinte, l'animatrice Thioro Walf évoque des douleurs abdominales en plein interrogatoire…

l'animatrice de Walf TV, Thioro Diouf (29 ans), se serait plaint de douleurs abdominales hier mardi, alors qu’elle était sous le feu des questions des enquêteurs de la division de la cybercriminalité. Selon l’Observateur, la jeune dame a pu bénéficier d’une suspension pour recevoir d’éventuelles soins médicaux alors que son entrevue avec les enquêteurs devra se poursuivre ce mercredi.

Dans cette affaire dite « tope cas » ou affaire « Néné touty », l’exploitation du téléphone de Rokhaya Daba Tine, l’une des mises en cause, a permis selon L’Obs, de relever des discussions via Messenger avec le profil Thioro Makhou Mandela, relatives à la collecte illicite et à la divulgation de données à caractère personnel et à la diffamation de certaines célébrités.

Convoquée et entendue en présence de son avocat. Maître Aïssatou Sabara, Thioro Walf a, selon les résultats d’enquête, reconnu les faits déclarés, être membre du groupe « Tope cas 221 » et « Kaay ma Deele » sous le profil de Thioro Makhou Mandela. Elle a déclaré avoir été intégrée dans ce groupe par Rokhaya Daba Tine.

l'animatrice a, selon les informations de l’observateur, reconnu avoir commandité la publication de nombreux cas, en envoyant les informations à la nommée Rokhaya Daba Tine. C’est le cas notamment de l’affaire portant sur le nommé Djigueul sans autres précisions. Il s’agirait d’un producteur à la SenTV qui est taxé par le groupe « Tope cas » d’être un pervers sexuel.

Il faut signaler que son interrogatoire a été suspendu. Thioro Diouf qui serait en état de grossesse de sept mois s’est plaint de douleurs abdominales, déclarant qu’elle ne sentait plus son bébé. Conformément à la procédure, les enquêteurs l’ont libérée à sa demande pour qu’elle se fasse consulter par un médecin. La poursuite de son interrogatoire est prévue ce mercredi…