Affaire « Sweet Beauté » et arrestation de Patricia M.N : comment la géolocalisation de la puce a mené aux 4 supposés coupables, la disparition suspecte de Birame Soulèye et les délits d’atteinte à la sûreté de l’État.

L’affaire "Sweet Beauté" connaît des développements palpitants de jour en jour. La police aux trousses des « insulteurs » et autres qui menacent de mort les autorités, rassemble petit à petit les preuves de la culpabilité des uns et des autres. C’est pour rappel dans ce cadre qu’avait été arrêtée lundi dernier, Patricia Mariama Ngandoul, épouse de l’Administrateur du parti Pastef/les Patriotes, alors qu’elle se rendait à son travail.



Hier, Dakaractu qui s’intéressait au rôle joué par cette dernière dans les menaces de mort reçues par un ministre d'État et une autorité du pays provenant d’un téléphone qu’elle détenait, avait réussi à déceler la culpabilité d’une troisième personne T.G., un enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop, en plus de celle du Coordonnateur de Pastef/Dakar, Abass Fall. Les délits visés étaient graves, l’atteinte à la sûreté de l’État était l’une d’elle.



Dakaractu est même en mesure d’annoncer que tout ce beau monde a poussé l‘outrecuidance jusqu’à menacer le Chef de l’État Macky Sall, lui-même.



Confidentiel-Lettre Quotidienne dans sa livraison explique que lors de son face à face avec les enquêteurs, Patricia, l’épouse de Birame Soulèye Diop, a expliqué qu’elle avait envoyé une stagiaire pour acheter une puce téléphonique, à mettre en son nom.



Cette dernière, interpellée, a expliqué avoir remis en mains propres, ladite puce à la femme de Birame, devant témoin. Ce témoin était le probable coursier qui devait apporter la puce aux véritables destinataires. Mais, c’est finalement Patricia qui lui demandera de laisser tomber la course et qu’elle allait faire ça elle-même. Ainsi, deux témoins (libérés après audition) ont confirmé aux enquêteurs que la puce ayant servi dans les menaces, a été portée par Patricia elle-même. Il ressort de la suite de l’enquête, que les limiers ont pu établir que c’est Mme Diop elle-même qui aurait transporté la puce jusqu’aux autres personnes impliquées pour envoyer des menaces aux autorités.



En effet, les réquisitions opérées et la géolocalisation de la puce par l’opérateur téléphonique a permis de situer la puce qui a permis d’envoyer les menaces de mort à plusieurs endroits différents. Et ces emplacements incriminent directement T.G, Birame Soulèye Diop, mari de Patricia Ngandoul, Abass Fall et une quatrième personne dont l’identité n’a pas encore filtrée.



Birame Soulèye Diop, administrateur de Pastef, avait le premier annoncé l’arrestation de sa femme dans cette affaire. Et depuis silence radio. Sur sa page facebook il est aux abonnés absents, et dans la vie active aussi il est devenu introuvable.



Et Confidentiel-Lettre Quotidienne qui annonce qu’il est activement recherché par police, estime qu’il a simplement pris la clé des champs depuis l’arrestation de son épouse. Devant les faits compromettants qui accablent son épouse, il devait être entendu aussi, explique la même source. En plus de T.G, l’élément X dans le collimateur des enquêteurs tel que nous le relations hier, Birame Soulèye devient aussi un élément clef pour sortir sa femme d’affaire. S’il décide de réapparaître bien sûr…