Affaire Sweet Beauté/ Ousmane Sonko disqualifie le juge Maham Diallo: « C’est lui notre seul adversaire… »

Le leader du parti africain du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la fraternité a fait face à la presse ce matin pour répondre aux questions des journalistes sur cette affaire de viol présumé et menace de mort. Ousmane Sonko dit ne pas avoir confiance en la personne du juge d’instruction Oumar Maham Diallo qui selon lui est devenu leur seul adversaire. Il a rejeté le rapport de la gendarmerie qui accuse l’ancien procureur, Serigne Bassirou Gueye d’avoir modifié le dossier et le rapport médical qui montre qu’il n’y a aucunement viol. Il a également refusé d’entendre les personnes citées dans cette affaire.



«Le juge me refuse toujours de sortir du pays. Je suis le seul maire qui ne sort pas de ce pays. Cela fait maintenant deux ans que je suis injustement empêché de sortir et de travailler pour ma commune, pour mon pays…» a dénoncé le Pastefien. Le maire de Ziguinchor précise que cette instrumentalisation ne pourrait prospérer. Il rejette toute ordonnance du juge d’instruction qu’il considère comme partisan.