Affaire Sweet Beauté : « Le document que détient Ousmane Sonko est plus compromettant que le PV de l’enquête… » (Serigne Bassirou Guèye, ex procureur de la République)

Loin de charger le leader de Pastef au cours de sa conférence de presse, Serigne Bassirou Guèye estime rétablir la vérité des faits sur cette affaire qui n’a que trop duré.

Selon l’ancien procureur, trois éléments délicats enfoncent Ousmane Sonko.

Ces éléments se trouvent dans le procès verbal et ont disparu du PV… », estime Serigne Bassirou Guèye qui lance un défi à Ousmane Sonko de sortir l’enquête interne de la gendarmerie. Le deuxième, c’est celui qu’il dit être à son avantage. Selon l’ancien du parquet, Sonko disait que les enquêteurs ont falsifié le rapport initial et qu’il y’a une réflexion sur les faits… « Celui qui a fait l’enquête dit clairement qu’il y’a des constatations faites et qu’il y’a des contradictions. Côté Adji Sarr, il y a 3 éléments et du côté de Ousmane Sonko, il y a 6 irrégularités. Sur le PV que détient le leader du Pastef, Serigne Bassirou Guèye estime que les éléments ne font que l’enfoncer... »