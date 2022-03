Affaire Sonko-Adji Sarr : La patronne de Sweet Beauté convoquée par le doyen des juges.

Depuis quelques jours l’affaire de mœurs dans laquelle le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été accusé de viol et menaces de mort par la masseuse Adji Sarr est rouverte. D’après Libé online, le doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a convoqué pour mardi prochain, la propriétaire du salon de massage Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, pour une audition au fond.



En effet, avant d’être placée sous contrôle judiciaire, Ndèye Khady Ndiaye, avait été inculpée pour incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viols.



Adji Sarr, recrutée par cette dernière en qualité de masseuse dans son institut de beauté, avait porté plainte en mars 2021 contre Ousmane Sonko, à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane.



C’est pour ces raisons que le leader de Pastef fut arrêté et déféré devant le procureur de la République, et son dossier confié au juge du huitième cabinet, a abouti à une inculpation le 09 mars 2021 pour viols répétés. Sonko est donc placé sous contrôle judiciaire...