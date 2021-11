Affaire Sextape contre Valbuena : Karim Benzema écope d'un an de prison avec sursis, une amende près de 50 millions francs CFA, son avocat interjette appel.

L’international français Karim Benzema a écopé d'un an de prison avec sursis. Il doit payer une amende de 75 000 euros (49.125.000f CFA) pour son rôle, selon le tribunal, dans la tentative de chantage de son ex-coéquipier en sélection française, Mathieu Valbuena sur une sextape datant de 2015. Une information confirmée par ses avocats ce mercredi 24 novembre 2021 dans la presse française.



Karim Benzema a été reconnu « coupable de complicité de délit de tentative de chantage » par le tribunal correctionnel de Versailles. Interrogé par la presse de l’hexagone sur son avenir en sélection, le président de la fédération française de football, Noël Le Graët déclare que « Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire. Même s'il écope d'une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d'une condamnation ».



Par contre, les quatre autres prévenus de cette affaire, absents ce mercredi, ont écopé de peines variant de 15 mois à 30 mois de prison. Pour certains, la peine a été prononcée avec sursis. Contre Mustapha Zouaoui, l’homme qui voulait vendre des coussins Vuitton aux stars, un mandat d’arrêt a été délivré. Le parquet avait demandé des sanctions comprises entre 18 mois et 4 années de prison et des amendes variant de 5 000 à 15 000 euros d’amende.



Ses conseillers n’ont pas attendu longtemps pour interjeter appel.



Pour rappel, l’affaire avait éclaté en juin 2015. Mathieu Valbuena avait porté plainte après avoir reçu des appels téléphoniques au Centre technique national de Clairefontaine-en-Yvelines. Un homme affirmait avoir en sa possession une vidéo intime lui appartenant.



Des mois d’enquête plus tard, plusieurs noms étaient ressortis dont celui d’un concierge de luxe pour joueurs professionnels, celui de Karim Benzema et de son ami d’enfance, Karim Zenati, d’une petite main ayant été le premier contact ou encore d’un homme soi-disant spécialiste de la customisation d’objets de luxe et souhaitant faire des affaires, lit-on dans la presse française.