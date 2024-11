Affaire Samuel Sarr – West African Energy : retour de parquet pour l’ancien ministre de l’énergie

Après avoir été déféré au parquet par la section de recherches ce mardi matin, l’ancien de l’énergie sous Wade, Samuel Sarr, a bénéficié d’un retour de parquet. Il n’a donc pas finalement fait face au procureur, selon son avocat joint par Dakaractu.



Samuel Sarr a été au préalable entendu par la section de recherches dans cette affaire relative à un présumé abus de biens sociaux portant sur un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Il faut également rappeler que l’ancien ministre de l’énergie, qui avait été interpellé et placé en garde à vue dès son retour de voyage à Dubaï suite à un avis d’arrestation émis par le procureur via la Gendarmerie (SR).