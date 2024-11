Affaire Samuel Sarr – West African Energy : « Le montant total non justifié de manière probante ou non autorisé s'élève à 8 milliards 170 millions de FCFA » (rapport d'audit du cabinet Mazars).

La société West African Energy est ces temps-ci secouée par une histoire d'abus de biens sociaux, à la suite d'une plainte déposée, il y a plus d'un an, par l'ancien PCA et actionnaire de ladite société, Moustapha Ndiaye, pour le compte de deux autres actionnaires. Celle-ci a été suivie de l'arrestation de Samuel Sarr (actionnaire de la boite) à l'AIBD par la police qui l'a finalement remis à la section de recherches de la gendarmerie à Colobane. Cette plainte fait suite à l'enrôlement par le plaignant d'un cabinet d'audit appelé "Mazars. Lequel cabinet a audité les finances de la société West African Energy et établi un rapport détaillé relativement aux manquements qui ont été relevés à travers des opérations de décaissement.



Le rapport lu par Dakaractu…



À la page 55 (rubrique : Synthèse des décaissements ou opérations non justifiées de manière probante ou autorisées), le cabinet Mazars a révélé :



– 01. Des prestations facturées par le DG sur Ndar Energy (absence de conventions) : absence de contrat signé ou autorisé par le Conseil d'administration. Et le montant est estimé à 970 millions de FCFA.



Interrogé sur ce sujet, Samuel Sarr a répondu : « Un draft du contrat a été proposé au CA pour validation. »



– 02. Ledit rapport évoque aussi des prestations additionnelles facturées par le DG au titre de rémunération de WAE SA s'élèvant à 940 millions de FCFA.



De son côté, l'ancien ministre de l'Énergie Samuel Sarr a aussi servi la même réponse : « Un draft du contrat a été proposé au CA pour validation. »



À noter que ces deux opérations concernent l'exercice 2021 de la société West African Energy.



– 03. Poursuivant, le cabinet a fait part d'un autre « décaissement non justifié de manière probante d'un montant total de 3 milliards 900 millions de francs ».



Et pour cette fois-ci, Samuel Sarr a servi ceci comme réponse. « Il est important aussi de noter que ce montant a été comptabilisé en EQUITY pour le compte des actionnaires. »



-04. Et enfin, le cabinet Mazars parle de « prestations de développement de Ndar Energy d'un coût total de 2 milliards 360 millions de francs. »



Le solde ne concerne plus WAE", a répondu Samuel Sarr.



En somme, le rapport indique que le montant total non justifié de manière probante ou non autorisé est de 8 milliards 170 millions de FCFA .



Sur une autre rubrique, toujours à la page 55 (opération nécessitant des justificatifs complémentaires) :



– Une facture annulée et encaissée par Calik Enerjy, justificatif du bien-fondé de l’avoir estimée à 12 milliards 400 millions FCFA.



Ainsi, le montant total des opérations nécessitant des justificatifs complémentaires s'élève à 15 milliards 205 millions de FCFA selon le rapport du cabinet Mazars.



Pour rappel, dans cette affaire, le DG de la Senelec a été entendu par la section de recherches comme témoin, tout comme les autres actionnaires, le notaire Moussa Mbacké, les auditeurs du cabinet Mazars et Samuel Sarr et ses experts…