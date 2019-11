Affaire Petro-Tim : Après son audition, l'ancien ministre de l’Energie Ibrahima Sarr « ne veut pas entrer dans les détails » du scandale relancé par BBC

Les conditions d’attribution des blocs pétroliers et gaziers de Saint-Louis et Cayar ont été au centre de l'audition aujourd'hui de l’ancien homme d’Etat. Le juge d'instruction en charge de l'enquête « a beaucoup insisté sur ce point », nous apprend une source proche du dossier. Mais, le témoin a allègrement esquivé, à sa sortie d’audition, les questions pressantes des journalistes au sujet de l'information judiciaire relative au scandale de Petro-Tim.







« Il s'agit là d'un dossier en instruction et je ne peux pas en dire plus. Il n'y a rien qui me concerne », a-t-il lancé en guise de réponse à sa sortie d’audition devant le Doyen des juges.







« Demain, vous allez comprendre pourquoi je n’ai rien à dire. Parce que tout simplement, il n’y a rien (dans ce dossier). Bien sûr que je suis concerné parce que j’étais ministre de l’Energie », a-t-il assuré.







Face à l’insistance des journalistes, il a encore balayé du revers de la main la même question avec le même type de réponse. Même s’il a avoué, comme tout le monde le sait, avoir été interrogé sur le scandale relancé par la chaîne britannique Bbc.