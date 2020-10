Affaire Ousmane Sonko - Mansour Faye / L'enregistrement sonore de 30 secondes in-extenso.

Un enregistrement sonore dans lequel on entend Ousmane Sonko parler à son ami Cheikh Issa Sall et reconnaître l'existence d'une rencontre avec Mansour Faye en 2013 est disponible. Et qui pour le donner à Dakaractu- Touba ? Yakham Mbaye.

Le leader politique Apériste, aphone depuis sa guerre verbale avec Moustapha Cissé Lô en juillet dernier, dévoile ainsi un message whatshapp du leader de Pastef adressé à son camarade de promotion et actuel Directeur de l' ADM. Dakaractu vous propose in-extenso juste la partie qui concerne l'enregistrement sonore.