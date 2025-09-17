Affaire Lat Diop : Me El Hadji Diouf crie au complot et dénonce une “procédure inventée de toutes pièces”


Lors d’un point de presse des avocats de Lat Diop, Me El Hadji Diouf a pris la parole pour dénoncer ce qu’il appelle une « procédure incongrue », préparée uniquement pour « envoyer Ladiop en prison sans aucune raison ». Selon lui, l’ancien ministre a été arbitrairement privé de liberté alors qu’aucune plainte en bonne et due forme n’a été déposée, ni par Mohamed Dieng ni par l’État. « Même les délais de garde à vue ont été dépassés et violés », a-t-il martelé, soulignant les incohérences d’un dossier bâti dans la précipitation.

 

Pour l’avocat, tout serait parti d’un conflit autour des revenus des jeux de hasard. Lat Diop, en installant une plateforme de contrôle, aurait révélé un manque à gagner colossal pour l’État : près de 2 milliards de francs CFA mensuels de recettes au lieu des 20 millions jusque-là reversés. Une réforme qui, selon Me El Hadji Diouf, a stoppé « une escroquerie organisée » et privé Mohamed Dieng de bénéfices occultes. De là, affirme-t-il, serait née une volonté de vengeance maquillée en procédure judiciaire.

 

Le ténor du barreau dénonce également la double qualification des faits reprochés à son client : extorsion de fonds et détournement de deniers publics, deux infractions « incompatibles » pour le même montant de 8 milliards. « L’argent appartient soit à Mohamed Dieng, soit à l’État, mais personne n’a porté plainte. Comment peut-on alors poursuivre ? » s’interroge-t-il, rappelant que même l’audition du prévenu n’a duré que deux heures, faute de preuves solides.

 

Me El Hadji Diouf va plus loin, accusant certains acteurs de la procédure d’avoir « chosifié » son client, utilisé comme bouc émissaire politique. Il met en garde contre les dérives d’une justice perçue comme instrumentalisée, qui risque de perdre la confiance des citoyens. « La justice doit être indépendante et impartiale. Si elle devient un outil de règlements de comptes, alors ce n’est plus la République », a-t-il conclu.

Autres articles
Mercredi 17 Septembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kédougou : un trafiquant arrêté avec 15 kg de chanvre indien et 1 800 comprimés de tramadol

Kédougou : un trafiquant arrêté avec 15 kg de chanvre indien et 1 800 comprimés de tramadol - 17/09/2025

Diafara Boubacar Sakho :

Diafara Boubacar Sakho : "Le Sénégal est dans le gouffre" - 16/09/2025

Thiès : Vers la démolition du

Thiès : Vers la démolition du "restaurant Kawsara" annoncée par le maire de Ville, le propriétaire monte au créneau et exige le respect des procédures - 16/09/2025

Cité Baraque : une dispute nocturne vire au drame, un jeune tué à coups de tesson

Cité Baraque : une dispute nocturne vire au drame, un jeune tué à coups de tesson - 16/09/2025

Passation de service avec Maïmouna Dièye : Le ministre des infrastructures, Déthié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC…

Passation de service avec Maïmouna Dièye : Le ministre des infrastructures, Déthié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC… - 15/09/2025

Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture

Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture - 15/09/2025

15ᵉ Congrès de l’AEEMS - Motion de censure : les étudiants musulmans du Sénégal exigent justice pour la Palestine

15ᵉ Congrès de l’AEEMS - Motion de censure : les étudiants musulmans du Sénégal exigent justice pour la Palestine - 15/09/2025

Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes

Jaxaay : Le CIVA clôture un camp de vacances inclusif dédié aux enfants autistes - 14/09/2025

Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe »

Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe » - 13/09/2025

Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale »

Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale » - 13/09/2025

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête - 13/09/2025

Berlin, Paris et Londres appellent à

Berlin, Paris et Londres appellent à "l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes" à Gaza-ville - 12/09/2025

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas - 12/09/2025

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde - 12/09/2025

Thiès - Formation de recyclage :

Thiès - Formation de recyclage : "Le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard du nouvel environnement social..." (Oumar Touré) - 12/09/2025

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique - 12/09/2025

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente - 11/09/2025

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle - 10/09/2025

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise - 10/09/2025

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine” - 10/09/2025

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre - 09/09/2025

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés - 09/09/2025

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu - 08/09/2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025 - 08/09/2025

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant' - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom - 07/09/2025

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire - 06/09/2025

RSS Syndication