Affaire Lat Diop : Me El Hadji Diouf crie au complot et dénonce une “procédure inventée de toutes pièces”

Lors d’un point de presse des avocats de Lat Diop, Me El Hadji Diouf a pris la parole pour dénoncer ce qu’il appelle une « procédure incongrue », préparée uniquement pour « envoyer Ladiop en prison sans aucune raison ». Selon lui, l’ancien ministre a été arbitrairement privé de liberté alors qu’aucune plainte en bonne et due forme n’a été déposée, ni par Mohamed Dieng ni par l’État. « Même les délais de garde à vue ont été dépassés et violés », a-t-il martelé, soulignant les incohérences d’un dossier bâti dans la précipitation.







Pour l’avocat, tout serait parti d’un conflit autour des revenus des jeux de hasard. Lat Diop, en installant une plateforme de contrôle, aurait révélé un manque à gagner colossal pour l’État : près de 2 milliards de francs CFA mensuels de recettes au lieu des 20 millions jusque-là reversés. Une réforme qui, selon Me El Hadji Diouf, a stoppé « une escroquerie organisée » et privé Mohamed Dieng de bénéfices occultes. De là, affirme-t-il, serait née une volonté de vengeance maquillée en procédure judiciaire.







Le ténor du barreau dénonce également la double qualification des faits reprochés à son client : extorsion de fonds et détournement de deniers publics, deux infractions « incompatibles » pour le même montant de 8 milliards. « L’argent appartient soit à Mohamed Dieng, soit à l’État, mais personne n’a porté plainte. Comment peut-on alors poursuivre ? » s’interroge-t-il, rappelant que même l’audition du prévenu n’a duré que deux heures, faute de preuves solides.







Me El Hadji Diouf va plus loin, accusant certains acteurs de la procédure d’avoir « chosifié » son client, utilisé comme bouc émissaire politique. Il met en garde contre les dérives d’une justice perçue comme instrumentalisée, qui risque de perdre la confiance des citoyens. « La justice doit être indépendante et impartiale. Si elle devient un outil de règlements de comptes, alors ce n’est plus la République », a-t-il conclu.

