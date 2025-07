Affaire Kocc Barma : El Hadji Assane Demba, l’homme de l’ombre au passé numérique sulfureux

Dans l’écheveau complexe de l’affaire Kocc Barma, un nom surgit avec fracas : El Hadji Assane Demba. Ex-coordinateur de la diaspora du mouvement politique Aaris, dirigé par Mame Boye Diao, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction. Loin de l’image d’un cadre politique posé, L’Observateur révèle le passé numérique sulfureux d’un homme que rien ne prédestinait, en apparence, à un tel scandale.





Des accusations lourdes, un homme sous mandat de dépôt



Après quatre jours en garde à vue, le couperet est tombé mardi : El Hadji Assane Demba est désormais poursuivi pour :

• Association de malfaiteurs

• Collecte illicite de données personnelles

• Diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs

• Atteinte à la vie privée

• Pornographie infantile et pédophilie

• Extorsion de fonds



Autant de chefs d’inculpation qui font de lui un élément clé dans le réseau numérique présumé de Kocc, personnage tristement célèbre pour ses activités illicites en ligne.





Une double vie savamment dissimulée



Installé en Suisse, marié et père de famille, Demba menait une existence calme, loin des projecteurs. Mais à Dakar, les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui, mettant au jour un passé trouble de cyber-escroc méthodique. D’après L’Observateur, ses activités remonteraient au début des années 2010, lorsqu’il piratait les comptes Facebook de personnalités comme Yérim Sow, Cheikh Amar ou même… Macky Sall.



Utilisant ces fausses identités, il manipulait des proches de ses cibles en leur promettant postes, terrains ou faveurs administratives. L’un des cas les plus emblématiques reste celui de l’ex-maire Adama Bâ, à qui Demba, se faisant passer pour Cheikh Amar, avait promis un poste de direction au Maroc. Déconfit après avoir découvert la supercherie, le maire avait saisi la DIC, qui avait interpellé Demba à Hann Maristes. L’affaire avait finalement été étouffée par une médiation religieuse, menée notamment par Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma.



Un arsenal numérique redoutable



El Hadji Assane Demba ne se contentait pas de faux profils. Il allait plus loin, piratant des adresses e-mails professionnelles — dont celle de la directrice commerciale de la Sicap — pour donner du crédit à ses offres fictives. Certaines victimes, notamment en France, auraient perdu jusqu’à 4,9 millions de FCFA.



L’Observateur souligne qu’il ne s’agissait pas d’un amateur : Demba maîtrisait les outils de brouillage de traces numériques, opérait derrière des identités virtuelles et s’évertuait à ne laisser aucune empreinte exploitable.





“Un homme discret”, disent ses proches



Malgré ses antécédents, certains de ses anciens collaborateurs au sein du mouvement Aaris se disent stupéfaits. « C’est quelqu’un de très discret, engagé, toujours respectueux », confie un membre du parti, sous anonymat. Mais dès l’annonce de son arrestation, Aaris s’est empressé de se désolidariser, publiant un communiqué pour rappeler son attachement aux valeurs de probité et annonçant l’exclusion immédiate d’Assane Demba.





Un profil central dans le puzzle Kocc Barma



Le rôle exact joué par El Hadji Assane Demba dans l’affaire Kocc Barma reste encore à éclaircir. Mais une chose est sûre : l’homme n’est pas un simple exécutant. Derrière son allure de cadre respectable, se cache un professeur du numérique clandestin, capable de manipuler les outils les plus sophistiqués pour des activités criminelles en ligne.