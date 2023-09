Affaire Khossanto (Kedougou): La Chambre des mines du Sénégal invite les acteurs au dialogue pour des solutions consensuelles

Le climat de tension qui a prévalu le 11 septembre dernier dans la commune de Khossanto, dans le département de Saraya (région de Kédougou) et qui a causé ces évènements qui se sont soldés par le décès de deux personnes et une quinzaine de blessés, interpelle la Chambre des mines du Sénégal (CDMS). Dans un communiqué signé le 15 septembre, la Chambre des mines du Sénégal (CDMS) exhorte l’ensemble des parties-prenantes de l’activité d’exploitation minière dans le territoire national en général et dans la région de Kédougou en particulier, à poursuivre un dialogue ouvert, serein et constant, afin de parvenir à des solutions consensuelles et bénéfiques à toutes.







Elle se félicite, au demeurant, de la célérité avec laquelle les autorités gouvernementales, le ministre de l’Intérieur; le ministre des Mines et de la Géologie et celui en charge de la Promotion des Droits de l’Homme et de la Bonne gouvernance, ont pris en charge cette affaire afin de trouver les solutions les meilleures, en bonne intelligence, avec l’ensemble des acteurs impliqués à l’échelon local.







La Chambre des Mines du Sénégal présente à cette occasion, ses condoléances émues aux différentes familles endeuillées ainsi qu’à l’ensemble de la région, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.







Pour sa part, la Chambre des mines du Sénégal reste résolument engagée à faciliter des échanges constructifs entre les acteurs du secteur minier national pour une meilleure har- monie et sécurité au profit de tous.







Pour rappel, la Chambre des Mines du Sénégal est une association privée instituée en 2013 et regroupant une cinquantaine d’entreprises minières et sous-traitantes au Sénégal. Sa mission principale est de promouvoir le secteur minier national, et de lui servir d'interlocuteur avec le gouvernement, la société civile, etc.