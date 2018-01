Affaire Khalifa Sall : Le procès a repris

C'est un procès dont l'enjeu politique dépasse largement le cadre de l'audience qui lui est réservé. Après un renvoi, l'audience spéciale où comparaissent Khalifa Sall et Cie pour détournement de deniers publics a repris ce mercredi, avec une nouvelle composition du Tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle. Khalifa Sall accusé du délit de détournement de deniers publics, est arrivé dans la salle d'audience, vers 9 heures, pour la reprise de son procès. Boubou blanc immaculé, babouches et bonnet de même couleur, l’édile est entouré de ses co-prévenus. Ses collaborateurs et militants sont présents dans la salle d'audience.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Maire de Dakar est assis avec ses co-prévenus au premier rang de la salle d’audience numéro 4, bondée. Devant lui, ses proches se serrent les coudes, non loin des membres de sa famille. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye est assis sur le banc du ministère public, pendant que les avocats de la défense demandent le renvoi pour " régularisation du dossier et la citation de témoins. "