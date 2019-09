Affaire Khalifa Sall : Éventuelle implication des religieux pour éteindre le feu parti des conditions de la grâce présidentielle

Mais, l’avocat s'est montré enclin à subir quelques piques. Pour autant, il a surtout donné le sentiment de vouloir défendre des « frères », en l’occurrence Kalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian et de les faire sortir de leurs cellules. « J’ai saisi le président Macky Sall de ma propre initiative pour la libération de Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian », a-t-il avoué.



Après avoir refusé les largesses du président Macky Sall, l’ancien Maire de Dakar a finalement rendu les armes ce dimanche, rangé ses rêves d’être blanchi au placard et décidé de sortir de prison, à la suite d’une grâce présidentielle. Une situation qui n’enchante guère le socialiste de 63 ans, à en croire un de ses avocats.



D’après son conseil, Khalifa Sall serait «profondément fâché contre Me Khassimou Touré de ne pas l'avoir informé d’une demande de grâce le concernant». « Il n'y a aucune raison de demander une grâce. J'avais confié mon sort à Allah », a dit l’ex-Maire.







Pour éteindre le feu parti des conditions de la grâce présidentielle, l'implication des religieux est souhaitée. Car, il serait naïf et très tôt de s'extasier. Les prochains jours seront décisifs pour la suite des choses. La grâce présidentielle pourrait ne pas être suffisante pour l'apaisement du climat politique délétère.