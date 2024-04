Affaire Karim Wade : Me Moussa Diop dézingue Wade-fils et dénonce un Big deal avec le Pr Sall

" Karim Wade a accusé de haut magistrats ( deux magistrats du conseil constitutionnel de corruption, Ndlr) sans preuves" a rappelé l'avocat Me Moussa Diop. Invité de l'Entretien sur Dakaractu, l'ancien Dg de la société nationale de transport DDD n'a pas aimé cette posture du candidat du Pds recalé à la dernière présidentielle à cause de sa nationalité française.



Poursuivant son propos, le leader membre de la coalition au pouvoir ajouté du sable dans la soupe de Karim " et pis, il a voulu faire du forcing en prétextant qu'il n'y aurait pas d'élections sans lui. La commission parlementaire n'avait pour but que de créer des incidents contre les institutions" regrette-t-il.