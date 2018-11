Affaire Jamal Khashoggi : La peine de mort requise contre 5 accusés

Le parquet saoudien a requis la peine de mort pour les cinq accusés qui auraient drogué et démembré le journaliste Jamal Khashoggi, il y a quelques semaines en Turquie. Le procureur a reconnu la culpabilité de 11 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, à Istanbul, a rapporté l'agence Associated Press (Ap).



Il faut rappeler que Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre dernier au consulat saoudien à Istanbul (Turquie) où il s'était rendu pour effectuer des démarches administratives. Après avoir d'abord nié le meurtre, les autorités saoudiennes avaient alors fini par reconnaître que l'éditorialiste avait trouvé la mort lors d'une opération «non autorisée». Plus d'un mois après sa mort, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Les autorités saoudiennes démentent avoir ordonné son assassinat.





La Turquie qui a, de son côté, ouvert sa propre enquête sur cet assassinat, n’a pas encore dit son dernier mot. Pour preuve, le Procureur général d'Istanbul (Turc) a annoncé le 31 octobre dernier que, dès son arrivée au consulat, Jamal Khashoggi avait été tué par strangulation, avant que son corps ne soit démembré. Il a souligné le caractère prémédité de ce crime dont a été victime le journaliste qui s'était exilé en 2017 aux États-Unis et qui publiait régulièrement dans le journal The Washington Post (organe de presse américain) des tribunes critiques envers l'héritier du trône saoudien, le prince Mohammed Ben Salmane Al Saoud.