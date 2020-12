Affaire Gazelles Oryx : « Curieusement la réponse de l’UICN à la requête du Forum Civil n’a pas été portée à la presse ni à l’opinion… » (MEDD)

Le Forum civil qui n’a pas obtenu gain de cause après sa « plainte » au niveau de l’UICN contre le ministre de l’environnement pour le transfert des gazelles oryx de la réserve de Ranérou à son ranch privé, a préféré ne pas communiquer sur ce revers. C’est ce que semble dire Abdou Karim Sall lors du vote du budget de son département.



L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'une des principales organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature, qui avait été saisie par le Forum Civil pour dénoncer le transfert des gazelles oryx, a transmis sa réponse. « Curieusement la réponse dont la direction des parcs nationaux est ampliataire n’a pas été portée à la presse et à l’opinion nationale », s’est étonné le ministre. Ceci parce que grâce à la politique menée par notre pays en terme de préservation de certaines espèces, le Sénégal possède aujourd’hui le plus important effectif d’oryx en milieu naturel au monde avec 585 individus localisés dans 9 sites différents dont cinq sous gestion privée. Ce qui clôt le débat sur cette question, a ainsi dit le ministre.