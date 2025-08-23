Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge

L’instruction dans l’affaire François Mancabou continue de livrer son lot de révélations et d’auditions. Selon nos sources, un quatrième policier a été entendu hier par le juge du second cabinet, poursuivant ainsi la série d’interrogatoires entamée depuis le début de l’enquête.
Le magistrat s’intéresse de près aux détails de l’affaire, et chaque audition semble cruciale pour comprendre l’ensemble des circonstances entourant le dossier. Le même jour, un témoin a également été entendu, renforçant le fil des investigations en cours.
Autres articles
-
KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA
-
Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées
-
Drame à Guédiawaye : un émigré meurt d’une crise d’asthme après sa condamnation avec sursis
-
Braquage millionnaire à Thiaroye : un gang encagoulé rafle 63 millions… avant d’investir dans des moutons de race !
-
Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août