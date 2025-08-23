Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge


L’instruction dans l’affaire François Mancabou continue de livrer son lot de révélations et d’auditions. Selon nos sources, un quatrième policier a été entendu hier par le juge du second cabinet, poursuivant ainsi la série d’interrogatoires entamée depuis le début de l’enquête.

 

Le magistrat s’intéresse de près aux détails de l’affaire, et chaque audition semble cruciale pour comprendre l’ensemble des circonstances entourant le dossier. Le même jour, un témoin a également été entendu, renforçant le fil des investigations en cours.

