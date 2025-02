Affaire Farba Ngom devant La Haye : Les militants du député assiègent la Cour et clament son innocence

La diaspora sénégalaise, acquise à la cause du député-maire Farba Ngom, ne relâche pas ses efforts dans son combat pour soutenir son leader. Après des mobilisations en France, en Espagne, aux États-Unis et dans d'autres pays, la solidarité envers Farba Ngom se poursuit avec un nouveau rassemblement devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.



Selon les soutiens du député-maire, l’objectif de cette mobilisation est de rappeler que « Farba Ngom est une légende vivante, un fils intègre du Sénégal ». Ainsi, des centaines de manifestants, venus de France, de Suisse et de plusieurs pays européens, se sont rassemblés pour exprimer leur soutien au chargé de la mobilisation à l’APR, mais également pour dénoncer « l’emprisonnement de tous les détenus politiques au Sénégal ». Ces manifestants estiment que ce rassemblement devant la Cour internationale de Justice, une institution judiciaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), « est un choix stratégique, car le lieu incarne un espace de justice internationale, idéal pour alerter l’opinion publique mondiale sur les dérives autoritaires du nouveau pouvoir en place au Sénégal ».



Selon eux, « Farba Ngom est une figure emblématique que certains cherchent à écarter du paysage politique. Il fait face à une menace sérieuse qui témoigne d’une tentative de liquidation politique, initiée dans son fief d’Agnam, et qui ne saurait être tolérée ».