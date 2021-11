Affaire Barth : deux gardes du corps blessés, un pare-brise du convoi vole en éclats sous le coup des lacrymogènes.

Malgré le renvoi de sa convocation, le maire de MSC, Barthélémy Dias, se rend au tribunal de Dakar en compagnie du président Ousmane Sonko et Malick Gakou.



À hauteur du Point-E vers l’université Cheikh Anta Diop, on a noté un affrontement entre la gendarmerie nationale et le convoi de deux gardes rapprochés qui ont été blessés, nous rapporte nos collègues sur place.



Le pare-brise de la voiture de Ousmane Sonko a aussi éclaté sous le coup des grenades lacrymogènes...