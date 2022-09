Affaire Bamba Dieng, mercato compliqué, El Hadj Diouf met fin au débat : « J’ai appelé certains d’entre eux… »

Au moment où l'inquiétude plane sur la tanière, suite au mercato assez compliqué de certains joueurs cadres de la sélection nationale A, El Hadj Diouf préfère rester serein et voir le bon côté des choses.



D'après Dioufy, le plus important est le mental des joueurs et leur détermination à représenter dignement les couleurs nationales à la coupe du monde comme ce fut le cas lors de la dernière CAN. L’ancien footballeur international avouera s'être déjà entretenu au téléphone avec certains joueurs tout en rassurant sur leur futur.



À titre d’exemple, il évoque le cas de Tony Sylva en 2002 et tout récemment celui de Nampalys Mendy, tous deux était en manque de temps dans leurs clubs respectifs, ce qui ne les a pas empêché de briller en sélection…