Affaire Bah Diakhaté et Imam Ndao: Devant la barre, les mis en cause ont nié les faits

Devant la barre du Tribunal des flagrants délits, se tient présentement le procès impliquant l’activiste Bah Diakhaté et le prêcheur Imam Ndao. Les mis en cause ont catégoriquement nié les faits pour lesquels ils sont attraits à la barre. Selon notre consœur sur place, les plaidoiries se poursuivent et l’Imam Ndao est d’ailleurs en train de répondre aux questions.