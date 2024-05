Affaire Bah Diakhaté : « Nous demandons la relaxe, car les accusations du parquet ne tiennent pas la route (défense)

Me Mbengue affirme que son client Imam Ndao n'avait pas l'intention de nuire à Ousmane Sonko. Ainsi, il demande au juge de permettre aux prévenus de rentrer chez eux afin de retrouver leurs familles.

Lors de leurs plaidoiries, les avocats de la défense des prévenus Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao ont demandé la relaxe pure et simple de leurs clients, car les accidents du parquet ne tiennent pas la route.Selon Me Alioune Badara Fall, avec ce régime on va tout droit vers le primatial que la présidentielle avec un Premier ministre plus fort que le président de la République. Quant à Me Ousseynou Thiam, le régime de Macky Sall avait son imam Ndao et aujourd’hui le régime de Sonko a aussi son imam Ndao.Pour Me Adama Fall, il faut donner le bon exemple dans cette affaire afin de montrer que la justice n'est pas là pour gérer les états d'âme d'un prince. "On ne peut pas instrumentaliser la justice. Est-ce que Ousmane Sonko en tant que Premier ministre signe les décrets. Est-ce qu'il a le pouvoir de nommer aux emplois civils ? Il n'a pas les pouvoirs du président de la République", dit-il.Il ajoute : « Un Premier ministre ne peut pas s'arroger des prérogatives du président de la République par décret. Ousmane Sonko est un simple Premier ministre. Dans cette procédure, Ousmane Sonko n'est qu'un parti-pris ». S'agissant de l'auto-saisine du procureur, Me Fall a fait savoir que le ministère public n'est pas garant de l'honneur d'un Premier ministre. « Les Sénégalais qui ont voté pour Bassirou Diomaye Faye n'ont pas fait pour une rupture. Et les infractions ne sont pas constituées et je demande qu'il soit renvoyé des fins de la poursuite », renseigne la robe noire.Pour sa part, Me Antoine Mbengue estime que son client Bah Diakhaté a déclaré dans le procès-verbal que Ousmane Sonko avait des connexions avec des personnes qui ont des relations avec les Lgbt. Mais, Bah Diakhaté n'a jamais dit que Ousmane Sonko est homosexuel. Ce dossier fait mal et c'est hideux pour notre justice.