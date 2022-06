Affaire Assane Mbacké « Khelcom » / Le chef religieux (effectivement) est placé sous mandat de dépôt pour actes contre-nature, corruption et détournement de mineurs.

Le sort du jeune chef religieux et conférencier de Ndoulo est de plus en plus scellé. Serigne Assane Mbacké a effectivement été placé sous mandat de dépôt pour actes contre-nature, corruption et détournement de mineurs. D’ailleurs, son procès s’ouvre dès demain devant le tribunal de flagrants délits de Dakar.



Pourtant aujourd’hui même, des membres de sa famille ont laissé entendre que le marabout, inculpé, leur a confié que les chefs d’accusation susnommés ont tous été écartés et qu’il était poursuivi pour regroupement non autorisé de jeunes et défaut d’autorisation d’enseigner.



La famille dira prendre pour preuve le type de procédure adopté alors qu’en cas de pédophilie, par exemple, une instruction allait avoir lieu. Des déclarations, pour le moins, non fondées. Affaire à suivre …