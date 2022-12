Affaire Amy Ndiaye Gniby : Le verdict sera rendu le 26 decembre prochain.

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang seront édifiés sur leur sort le 26 decembre prochain. Poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours sur une personne particulièrement vulnérable et menace de mort, ils risquent 2 ans de prison ferme si le juge suit le requisitoire du procureur. Nous y reviendrons...