Affaire Aïssatou Seydi-Mamadou Diop : L'ex directrice de l'Iseg libérée...

Dans l'affaire l'opposant au patron de l'Iseg, Mamadou Diop, l'ex-directrice de l'Institut supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion (ISEG) vient d'obtenir la liberté provisoire.



L'ayant eu au téléphone, Dakaractu est en mesure de confirmer qu'elle sera donc sous contrôle judiciaire le temps que l'enquête suit son cours.



Pour rappel, Mme Aissatou Seydi est poursuivie pour faux et usage de faux et abus de biens sociaux.