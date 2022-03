Affaire Adji Sarr/Sonko 'classe le dossier sans sweet' : « la justice est la principale complice... J'ai arrêté d'aller signer depuis 2 mois... Je ne peux pas respecter une institution qui ne me respecte pas! »

"Ils ont perdu ces élections. Tout le monde a vu les résultats qui sont sortis de ces élections. Personnellement, j'étais persuadé que même si je n'avais pas battu campagne à Ziguinchor, j'allais gagner", a signalé le maire Ousmane Sonko.



En effet, le porteur du programme Bourok, estime que la gestion communale est une chose très sérieuse. "Nous allons faire un travail municipal à Ziguinchor jamais égalée. Personne ne peut nous empêcher de travailler pour la commune de Ziguinchor. Aussi, je tiens à souligner que l'aspect de la citoyenneté est au cœur de notre politique locale car, l'homme est au début et à la fin de tout développement", rappelle Sonko.







Sur le travail municipal et des partenariats, le patron de Pastef réitère sa position : "Nous avons un patrimoine immatériel. Mes engagements en tant que président de la République sont immuables, notamment sur ce qui doit revenir au peuple sénégalais. En tant que maire, je ne peux que me limiter à mon domaine de compétence. Nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant même avec des étrangers. Donc, l'essentiel est que notre pays ne soit pas perdant", assène le premier magistrat de la ville de Ziguinchor.







Sur la monnaie complémentaire, Ousmane Sonko sera sans équivoque en soulignant clairement que c'est une option pas indispensable à sa politique locale, mais qui l'intéresse dans toute sa quintessence. Cependant, il tient à préciser que ce n'est pas pour remplacer la monnaie que nous avons.







Affaire Sweet Beauté et le dossier judiciaire







D'abord, le leader de Pastef a voulu souligner, sur le point de l'actualité, que le président Macky Sall est dans une stratégie après sa défaite aux élections locales et qu'il veut maintenir pour se consoler. "J'ai bien décidé de ne pas aller à l'invitation lors du sacre des Lions. Je suis sénégalais et je n'ai pas besoin d'aller répondre à son invitation pour fêter les Lions", rappelle d'abord l'acteur politique pour édifier l'opinion sur sa position d'alors. Mais Ousmane Sonko ira plus loin dans ses idées : "Il veut surfer sur une vague de victoires et se lancer sur des inaugurations. Macky pense qu'il a le vent en poupe, mais qu'il sache que c'est le sénégalais d'hier qui est toujours en déphasage de sa politique", disant dans la foulée que Macky a juste failli à sa politique économique.







Pour ce qui est du dossier judiciaire concernant l'affaire Sweet Beauté, Ousmane Sonko signe et persiste que la justice sénégalaise est complice dans ce dossier. "C'est un dossier dans lequel, personne ne peut m'inculper... Pourquoi l'actuel juge ne m'appelle pas pour m'entendre? J'ai pris des résolutions, j'ai cessé d'aller signer depuis 2 mois. Je ne vais plus le faire. Je l'ai déjà fait depuis 10 mois, mais je ne peux pas respecter une institution qui ne me respecte pas", argue le maire de Ziguinchor, notant au passage que c'est un dossier qui ne mérite qu'un non lieu ou classement sans suite.







Le patron de Pastef, voyant ses tentatives de demande de levée des restrictions concernant sa sortie du territoire, ne sera pas sans voix sur ce sujet. Il révèle dans cet entretien : "J'ai mon passeport diplomatique avec moi qui a été renouvelé il y'a 4 mois... Si je veux voyager, je vais acheter mon billet pour le faire. J'ai dit au juge Samba Sall que j'ai été victime d'un complot avec des preuves et je lui ai dit que je ne vous reconnais pas comme juge", considère Ousmane Sonko...