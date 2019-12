Adoption de la loi sur l’interdiction du plastique : « elle sera appliquée dans toute sa rigueur… nous avons suffisamment de moyens pour lutter » (MEDD)

L’assemblée nationale a examiné et adopté la loi relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. Une loi qui vient combler les limites de la loi 2015-09, « et éradiquer de manière irréversible le péril plastique », dira le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall. Cette nouvelle loi en effet introduit des innovations, a dit le ministre, en interdisant les produits plastiques à usage unique. « L’ensemble des sachets plastiques sont concernés, ainsi que l’utilisation des gobelets, des assiettes à jeter et des couverts », a-t-il fait remarquer. Une dernière innovation concerne l’introduction de la consigne sur les bouteilles en plastique, une façon « d’améliorer le taux de collecte », dira aussi le ministre. Enfin sur la préoccupation des députés quant « à l’application de la loi dans toute sa vigueur », le ministre s’est voulu ferme. « Nous avons suffisamment de moyens que nous offre la loi pour lutter en terme de sanctions (pénales ou pécuniaires). Et je vous assure que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur », a-t-il conclu.