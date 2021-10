Administration Pénitentiaire : les visites aux détenus autorisées à partir du 06 octobre.

Les visites aux détenus peuvent enfin reprendre. C'est à travers un communiqué rendu public ce mardi 5 octobre, que la cellule communication de direction de l'administration pénitentiaire a informé la reprise des visites à compter du 06 octobre 2021. Ce, après constat de la baisse des cas de contamination à la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national.



Cependant des mesures strictes ont été annoncées pour accompagner cette reprise des visites au niveau de l'espace carcéral. Ainsi pour éviter de grands rassemblements de visiteurs devant les établissements pénitentiaires et assurer une bonne régulation des visites après cette pause, "les détenus devront inscrire, auprès du service socio-éducatif, leurs parents devant les visiter", précise-t-il dans le communiqué.



Les visites sont autorisées du lundi au vendredi et les jours de visite sont laissés à l'appréciation des Directeurs d'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire précise que la réception des plats et colis venant de l'extérieur reste maintenue pendant le week-end (samedi et dimanche). L'Administration pénitentiaire invite particulièrement les familles à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.