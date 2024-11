Adji Mbergane Kanouté suite au décès de Moustapha Bâ : « Un grand commis de l’État s’en est allé… »

L’ancienne vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a, pour sa part, rendu un hommage à Moustapha Ba qui avait de bonnes relations avec les députés. Adji Mbergane Kanouté se rappelle d’un grand commis de l’État. Il s’en est allé répondre à l’appel d’Allah. « Un homme foncièrement bon et humble, un grand patriote. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle, », ajoute la présidente de la coalition Ensemble pour Demain qui présente ses condoléances au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, au chef du gouvernement Ousmane Sonko, au Pr Macky Sall, au directeur du budget Maguette Niang qui perd un plus que frère, au peuple sénégalais, à la population du Saloum, aux députés de la 13e et 14e législature et à toute la famille du défunt ministre.