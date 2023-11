Adji Mbergane Kanouté au ministre des Finances : « J’aimerais saluer la sincérité du Budget »

La vice-présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar a orienté son temps de parole sur les projections notées dans le budget de 2024. Plus précisément, elle se dit rassurée et fière du budget qu’elle considère sincère. « J’aimerais saluer la sincérité du budget. C’est un budget social car on y trouve des subventions pour l’emploi de la jeunesse et les 100 milliards pour supporter le marché, d’autres milliards pour les cash transferts… Le Président Macky Sall vient de nous prouver qu’il a le Sénégal au cœur. Il est le champion du secteur social » lance la dame qui ajoute avec satisfaction en s’adressant au ministre des Finances que « vous avez fait face à six crises. Vous avez tenu la barre en montrant que le Sénégal est résilient... » fait-elle savoir.