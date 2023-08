Adji Mbergane Kanouté, BBY : « Le candidat de Benno doit s’approprier de la vision du président Macky Sall… »

il faut d'abord saluer cette confiance absolue de la majorité au président de la République. C'est une confiance qu'il a méritée pour nous l'avoir inculquée d'ailleurs tout au long de notre compagnonnage. Et donc, en lui donnant cette carte blanche, nous n'avons fait que lui rendre sa monnaie. Mais c'est aussi parce que le Président a travaillé à la consolidation de la coalition. Son caractère de travailleur acharné pour le Sénégal aussi fait qu'il mérite cette carte blanche. Donc rien n'a changé. Nous lui faisons confiance, convaincus qu'il fera le choix qu'il faut qui répondra aux exigences du contexte de défense de la République et de ses institutions.



Le candidat consensuel est possible. Et c'est ce que souhaite le président Macky Sall et j'espère, tout le monde. Il y va de l'avenir de la coalition et même de la vision économique que nous avons prônée et appliquée et qui a valu au Sénégal des réalisations de dernière génération dans tous les domaines. Ce candidat consensuel ne devrait être que celui du président Macky Sall





Quel doit être le profil du candidat de la majorité pour qu'il ait une chance de remporter la présidentielle de février 2024?