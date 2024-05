Bilan et perspectives / Entretien avec le maire de Thiès Ouest : "La commune la plus dynamique de Thiès, c'est la commune de Thiès Ouest (Dr. Mamadou Djité)

Dans l'entretien qu'il a accordé à la rédaction du bureau de Dakaractu Thiès, le maire de Thiès Ouest a tenu à faire son bilan à mi-parcours à la tête de cette municipalité.

Le docteur Mamadou Djité est revenu dans cet entretien sur ses différentes réalisations en passant par l'éducation, la santé, le sport, la religion, l'assainissement, la culture, le cadre de vie, etc...

Parlant du budget de la mairie, l'édile local s'est félicité des efforts qui ont été consentis pour créer d'autres niches de recettes.

"Lorsque nous sommes arrivés à la mairie, nous avons trouvé un budget de 440 millions de Fcfa. Dès ma première année, j'ai pris le risque de doubler le budget à 869 millions, avec tous les efforts que nous avons déployés en terme de lutte contre l'invasion fiscale, l'assainissement du circuit fiscal, nous avons pu exécuter ce budget à plus de 80%. L'ambition c'est qu'avant la fin du mandat on puisse atteindre 1 milliard...La commune la plus dynamique de Thiès, c'est la commune de Thiès Ouest. C'est la vitrine de Thiès", a-t-il fait remarquer...