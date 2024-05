Accidents de la route : Yacine Diagne, ingénieure spécialisée en accidentologie, propose des solutions innovantes et révolutionnaires

Les victimes d’accident se comptent au quotidien avec des bilans lourds et macabres qui déciment parfois des familles. En effet, la fréquence des accidents de la route est devenue presque banale de nos jours. Dans un entretien avec Dakaractu, Yacine Diagne, ingénieure en accidentologie, apporte son expertise pour des changements et des solutions au phénomène.



Pour faire face à ce phénomène, elle préconise des initiatives innovantes comme la digitalisation des données pour faciliter la prise en charge et un suivi efficace des victimes d’accident. La mise en place d’un registre de gestion des véhicules accidentés et l’instauration d’un bonus-malus ou coefficient de réduction-majoration qui consiste à accorder un bonus au conducteur qui ne cause aucun sinistre ou accident. Celui qui, à l'inverse, provoque un accident aura un malus et verra le montant de sa prime, augmenté.



Par ailleurs, l’ingénieure en Biomécanique, Yacine Diagne, dénonce l’irruption des témoins et citoyens sur les périmètres d’accident pouvant causer la destruction des preuves.