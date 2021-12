Adama Faye : « Le président Macky Sall est mentalement fatigué »

En conférence de presse ce jeudi, Adama Faye n'a pas fait de cadeau au président de la république Macky Sall. Mais également, il n'a pas tenu non plus à laisser les sénégalais dans le flou concernant ses relations avec lui.



Selon le président de Defar Sa Gox, le seul couac est lié aux principes et aux démarches politiques. « Nous n'avons aucun problème avec Macky Sall, mais nous sommes contre sa manière de faire de la politique ces dernières années », a soutenu Adama Faye.



En outre, pour valider le choix du retour de son premier ministre, Adama Faye réitère : « il a bien fait de faire revenir ce poste parce qu'il est fatigué. Mentalement, il ne tient plus ».