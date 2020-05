Actu-Débat / Modou Fall (Directeur de l'Emploi) : "Beaucoup d'emplois sont menacés par la pandémie, (...) 90% des entreprises sont dans une situation instable..."

"Beaucoup d'emplois sont menacés par la crise sanitaire au Sénégal dans les secteurs transports (aériens et terrestres), commerce, tourisme et la culture par rapport à d'autres secteurs affectés par la maladie du Coronavirus", la révélation est du directeur de l'emploi, Pape Modou Fall.



Invité de l'émission Actu-Débat, Pape Modou Fall qui déplore les conséquences économiques désastreuses causées par la crise sanitaire, révèle également que "sur les 100 entreprises répertoriées dans un questionnaire, 90% se trouvent dans une situation instable. Et la majeure partie des problèmes est liée à des problèmes de salaires, règlement de la créance dans les banques et l'approvisionnement des fournitures, entre autres".



Le directeur de l'emploi constate également que " 93% des entreprises répertoriées ont exprimé un besoin d'appui financier et 6% ont besoin d'appui technique pour sortir de la crise liée au Coronavirus".



Pape Modou Fall de rappeler que dans le cadre du fonds force, une enveloppe de 200 milliards de francs CFA a été décaissée par le chef de l'État pour l'accompagnement des entreprises affectées par la crise. En plus d'une autre enveloppe de 302 milliards pour le paiement de la dette de l'État due aux fournisseurs.