Le groupe No Stress Land a renoué avec la tradition. Il a organisé ce samedi à Dakar, plus précisément aux services techniques communaux de Fass, sa traditionnelle action sociale Ramadan.



« Nous avons démarré avec 15 familles en 2013, et cette année nous en sommes à 200, grâce à Dieu! » Tels sont les propos de Sanou Ndiaye du Groupe No stress Land, un Groupe qui oeuvre en faveur des couches sensibles de la population depuis maintenant 7 ans. À cette 7e édition de distribution de don en cette période de Ramadan, No Stress Land a offert ce samedi des sac de riz, de l’huile, d’eau minérale, cartons de lait, sucre, des détergents et de la farine tout ce dont des familles auront besoin pour un bon Ramadan.



Le porte parole du jour Sanou Ndiaye a ainsi rappelé les bonnes actions menées dans le passé, avant d'inviter l’État à les accompagner...