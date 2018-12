Actions Sociales : Ndèye Awa Mbaye apporte son soutien aux enfants de Thiès

La responsable politique de l'Apr à Thiès, Ndèye Awa Mbaye, a encore mis la main à la poche afin d'apporter son appui aux enfants de Thiès, notamment à ceux de la Garderie d'enfants de Diakhao, la pouponnière Sourire Bébé et à ceux de l'école maternelle Ballabey.



La présidente de l'association Diaspora et Racines, a ainsi offert des habits, tétines, détergents etc, aux gérants de ces différentes structures qui souvent peinent à joindre les deux bouts.

À l'image du président de la République qui a décrété 2018 comme une année sociale, Ndèye Awa Mbaye, s'est lancée dans le social, a-t-elle indiqué, pour mieux accompagner la politique du patron de l'Apr...