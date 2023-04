Actes de vandalisme au stade Ibrahima Boye : Guediawaye FC dégage toutes ses responsabilités et couve ses supporters

Les dirigeants de Guediawaye Football Club (GFC) n’ont pas mis longtemps à sortir un communiqué pour se laver à grande eau et se désolidariser des actes de violence posés lors du match de 16eme de finale entre Dakar Sacré-Cœur et L’AS Pikine, ce mardi. « Les actes de vandalisme commis au stade Ibrahima Boye à l'occasion du Match Dakar Sacre Coeur - As Pikine ne sont aucunement l'oeuvre des supporters de Guediawaye Football Club » précise le communiqué du club.



Il faut préciser que ces regrettables incidents se sont produits à Guediawaye, au dtade (Ibrahima Boye) où des jeunes ont surgi aux alentours de l’infrastructure sportive pour jeter des pierres sur le terrain. Un acte antisportifs qui a occasionné l’arrêt du match après un peu plus de 60 minute de jeu avec une victoire par défaut (1-0) de Pikine sur DSC.



D’ailleurs, dans sa logique de se défendre, la direction de GFC de rappeler que : « Ces agitateurs sont loin des supporters de Guediawaye Football Club qui au même moment suivaient avec passion le match du Club à Ziguinchor contre les gazelles de Bignona. »



Enfin, les Crabes ont dénoncé ces actes de vandalisme tout en se projetant vers le bouillant derby contre Pikine ce samedi (18h00 gmt) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. « Guediawaye Football Club tient à réaffirmer son engagement vis à vis des valeurs qui régissent le football que sont la paix et la fraternité. C'est dans cet esprit que le Club prépare le derby face à l'As Pikine. »



Il faut dire qu’avec ce sombre épisode sous fond d’échauffourées, de gros doutes commencent à s’instaurer quant à la tenue de cette rencontre Guediawaye FC vs AS Pikine dans le majestueux stade de Diamniadio …