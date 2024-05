Actes d’indiscipline sur le péage: l’apprenti-chauffeur aux acrobaties et le conducteur du ‘’Ndiaga Ndiaye’’ écopent de 6 mois d’emprisonnement fermes

Attraits à la barre du tribunal correctionnel pour répondre du délit de mise en danger de la vie d’autrui, les prévenus Fallou Diouf et Mbaye Diouf ont été entendus et jugés, ce 13 mai. Au chauffeur et à son apprenti sont reprochés des actes répréhensibles perpétrés sur l’autoroute à péage. En effet, dans une vidéo virale, des apprentis-chauffeurs sur le marche-pied d'un véhicule communément appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’ s'adonnaient à un jeu grave au moment où le car roulait à vive allure sur l'autoroute. Il ressort de cette video que le nommé Mbaye Diouf faisait des acrobaties et parfois même il dansait. En le faisant, il posait les pieds sur la porte du véhicule qui se trouvait juste derrière. Ces images qui ont suscité l’indignation auprès des internautes avaient conduit à l’arrestation du chauffeur Fallou Diouf et son apprenti Mbaye Diouf qui se trouvait sur le marche pied en compagnie de 3 autres personnes qui sont toujours recherchées.



Entendu à la barre, l’apprenti chauffeur âgé de 18 ans a reconnu son acte.



« Nous nous rendions à un baptême dans un village. J’ai posé mon pied sur la portière du véhicule. C’était pour jouer», a-t-il soutenu.



« Est-ce que tu as mesuré ton acte ? Tu penses que ton acte ne pouvait pas créer un accident ? », lui a lancé le juge.



« Si. Je sais que c’est dangereux», a-t-il répondu.



Pour sa part, le chauffeur Fallou Diouf a confié ignorer le comportement de son apprenti et clame son innocence.







Dans sa réquisition, le maître des poursuites a qualifié le comportement du jeune garçon dangereux qui pouvait causer l’irréparable. Selon lui, le chauffeur a laissé aussi faire alors qu’il savait que son apprenti n’avait pas le droit de rester sur le marche pied sur l’autoroute.



« Tous les 2 ont causé des actes qui ont mis en danger les passagers des véhicules. Je vous invite M. le président à une sanction exemplaire pour dissuader ceux qui s’aventureraient à de tels actes», a indiqué le procureur qui a requis 2 ans ferme contre les prévenus.







Pour la défense, ce que l’apprenti a fait est impardonnable mais a plaidé la clémence du tribunal.



« C’est un jeune innocent qui manque de maturité. », a dit l’avocat qui demande de constater pour le chauffeur son ignorance des faits car conduisant. Le conseil a sollicité sa relaxe.







Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu coupables le chauffeur et son apprenti. Il les a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme et au paiement d’une amende de 250 000 FCFA.