Acte de vandalisme dans l'arène Sénégalaise : Le Cng sort le bâton

À travers un communiqué publié hier, le CNG de lutte a condamné les incidents survenus lors du combat qui devait opposer Papa Sow de l'écurie Jambar Wrestling Academy et Siteu de l'écurie Lansar, dimanche 5 décembre 2021 à l'arène nationale. Des anicroches qui ont causé des dégâts matériels et humains. Le CNG, a fait savoir "qu'il a déjà saisi la commission de discipline chargée d'instruire les faits et de se prononcer sur les sanctions".

Le CNG a précisé que "toutes les parties prenantes ont été convoquées par ladite commission de discipline pour faire la lumière sur les incidents" qui ont causé l'annulation du combat Papa Sow et Siteu. En outre, "il rappelle son attachement à la préservation de l'arène nationale, à la non violence et au fair-play". Blessé par un des tambours major de Siteu, le chef de file de l'écurie Jambar Wrestling Académy était obligé de quitter l'arène...